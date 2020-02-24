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Eskişehir'de korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kadın, ’nişanı atacağını’ söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Eskişehir'de korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Kent Ormanı’nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra Ö.’nün(22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.’nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra Ö.’nün bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra Ö., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.

KORKUNÇ CİNAYET! NİŞANLISINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Otobüse binmek üzere yakalanan genç kadın, yapılan sorgulama sonucunda nişanlısı Emrah Öztürk’ü öldürdüğünü itiraf ederek, ’aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını’ söylediği için öldürdüğünü belirtti.

BOĞAZINI KESMİŞ

Öte yandan cinayet bölgesinde Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, hayatını kaybeden Emrah Öztürk’ün karın bölgesinde 8 adet 2 santimetre genişliğinde bıçak yarası olduğunu ve boğazının kesildiği öğrenildi. Öztürk, otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir cinayet

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
erkeğe şiddete hayır !
kıyamet yakın vaziyet alın
Dünyasınıda ahiretinide yakmış Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin
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