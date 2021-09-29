HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de korkunç olay! Kediyi ezen sürücü arkasına bakamadan kaçtı

Eskişehir'de korkunç olay! Kediyi ezen sürücü arkasına bakamadan kaçtı

29.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sahibinin evinin önünde dolaştığı esnada sokaktan geçen otomobil tarafından ezilen kediyi hayattan koparan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüden şikâyetçi olan kedinin sahibi Derya Karabulut olay hakkında, “Arkasından komşularım sesleniyor, ancak buna rağmen ne olduğuna bakmadan basıp gidiyor” dedi.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Akarcık Sokak’ta meydana geldi. Derya Karabulut’a ait kedi 14 Mayıs günü öğle saatlerinde sahibinin evinin önünde dolaşıyordu. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde B.A. idaresindeki otomobil, Karabulut’un kedisini ezdi. Çevredeki evlerden olayı gören Karabulut’un komşuları aracın arkasından seslenmesine rağmen sürücü yavaşlamadan yoluna devam etti. Kedi ise veterinerde tedaviye alınmasından 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anı ve sonrasında kedinin can çekiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Derya Karabulut, 5 yıldır birlikte yaşadığı kedisini ezen sürücü hakkında savcılığa şikâyette bulundu. Sürücü B.A. hakkında “mala zarar verme” suçundan açılan davada Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kaza neticesinde olduğu, böylece kasıtlı olmayan eylemin suç teşkil etmediğine kanaat getirerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararın üzerine Derya Karabulut, Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz dilekçesi verdi.

"O BENİM ÇOCUĞUM GİBİYDİ"

Sürücünün duyarsızlığının kendisini üzdüğünü ve kedisini kaybetmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Derya Karabulut, “Mayıs ayında olayın olduğu gün polise gittim ve ifademi verdim. Birkaç ay sonra kedimi ezen kişinin bulunduğunu öğrendim. 2 hafta önce de bana kovuşturmaya yer olmadığına dair tebligat geldi. Ben de bunun üzerine itiraz dilekçesi vermeye karar verdim. Sürücü kedime çarptıktan sonra durmuyor. Hatta arkasından komşularım sesleniyor ancak buna rağmen ne olduğuna bakmadan basıp gidiyor. O bir çocuk da olabilirdi. Geri dönüp bakma gereği bile duymamış. O kedi benim olmayabilir ya da sokak kedisi de olabilirdi. En azından bir veterinere götürebilirdi. Ben kedimi olaydan 4 gün sonra kaybettim maalesef. O benim çocuğum gibiydi. Bu duyarsızlık beni üzüyor. O dönem psikolojim çok bozuldu” diye konuştu.

"BİR CANLININ MAL OLARAK GÖZÜKMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Kedisini çocuğu gibi gördüğünü ve verilen kararın kendisini üzdüğünü dile getiren Karabulut, “Bu tarz olaylarda kedi, köpek ya da başka bir canlının mal olarak gözükmesini doğru bulmuyorum. Böyle olaylarda mal olarak gözüktüğü için sanırım bu kararlar veriliyor. Benim gibi bu canlıyı çocuğuymuş gibi gören biri için böyle bir karar verilmesi beni üzüyor” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
PARTNERAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadıAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada yarın son gün

Yapılandırmada yarın son gün

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar

Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar

Birkaç dakika suda bekletmeniz yetiyor!

Birkaç dakika suda bekletmeniz yetiyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.