Eskişehir'de korkutan yangın! Metruk ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sokakta yaşandı. Sokak üzerinde, atıl vaziyette bulunan tek katlı metruk bir ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alev ve dumanlar bölgeyi sararken, çevredekiler durumu 110 Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye aracıyla bölgeye intikal eden ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu.

EKİPLER YOĞUN ÇABA HARCADI

Alevlere teslim olan metruk eve dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da ikamet çevresindeki ağaçlık alana yangının sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Üç ekip, ek yapılan hortumlarla dakikalarca ağaçları suladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ayrıca yaklaşık 1 saatlik yoğun çabayla söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmazken, çoğunlukla evsiz kişilerin kaldığı iddia edilen metruk evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

