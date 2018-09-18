Eskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldı

Olay Uluönder Mahallesi SSK-Batıkent Tramvay Ring Hattında meydana geldi. 17 yaşındaki Enes K., iddialara göre sabah 8.00 sularında okula gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen genç, İsmet İnönü 2 Caddesinden karşıdan karşıya geçmek üzere hazırlandı.
TRAMVAYIN ALTINDA KALDI
Araç yolunu geçen Enes K., tramvay yolunu da geçeği esnada SSK istikametine giden tramvay kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen lise öğrencisi, tramvayın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bu esnada çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerini beklerken gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile vatandaşlar, genci altında kaldığı tramvaydan çıkararak ambulansa bindirdi. Yaralanan Enes K, ambulans ile Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence çarpan tramvayın Büyükşehir Belediyesinin dün hizmete giren yeni tramvayların biri olması da dikkat çekti. (İHA)
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