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Eskişehir’de mezarlıkta olanlar isyan ettirdi: Onların da gideceği yer burası, kimin aklına gelir?

31.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yaklaşık 10 gün önce hırsızlar tarafından çalınan mezarlık kapılarının yerine, mahalle halkı kendi imkânlarıyla yenilerini yaptı. Mezarlık kapılarının imece usulüyle yaptırıldığını söyleyen muhtar Murat Çelik, ''Mezarlık kapıları neden çalınır? Mezarlık girişinde yazıyor, ‘Her nefis ölümü tadacaktır’ diye. O insanların gideceği yer de burası. Kimin aklına gelir, mezarlık kapıları çalınacak? Başımıza gelmeyecek bir olay geldi, buna da şükür diyoruz” dedi.

Eskişehir’de mezarlıkta olanlar isyan ettirdi: Onların da gideceği yer burası, kimin aklına gelir?

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi’nde bulunan mezarlığa ait demir kapılar, 20 Mayıs tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir kapıları çalan şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Kent merkezinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Osman A. ve Hüsamettin A., alınan ifadelerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

MAHALLELİLER KENDİ İMKÂNLARIYLA KAPILARI YAPTIRDI

Hırsızların yakalanma sürecinde mezarlığın kapısız olması nedeniyle mahalle halkı harekete geçti. Kendi imkânlarıyla kapıları yaptırma kararı alan vatandaşlar, imece usulüyle kapıları yeniledi. Kendi aralarında malzeme, boya ve menteşe gibi malzemeleri hazırlayan vatandaşlar, kapıları yenileyerek mezarlığın eski haline dönmesini sağladı.

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“BAŞIMIZA GELMEYECEK BİR OLAY GELDİ, BUNA DA ŞÜKÜR DİYORUZ”

Mezarlık kapılarının imece usulüyle yaptırıldığını söyleyen Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Çelik, “Hırsızlar bir haftayı geçmeden yakalandı. Ancak biz bu aşamada mahalle halkı olarak ‘kapılarımız bu şekilde olmasın’ dedik. Hemen mahalle halkı olarak kendi imkânlarımızla, maddi ve manevi olarak kapılarımızı yaptık. Yaptığımız gün de hırsızların yakalandığını öğrendik. Mezarlık kapıları neden çalınır? Mezarlık girişinde yazıyor, ‘Her nefis ölümü tadacaktır’ diye. O insanların gideceği yer de burası. Mahallede bazıları ‘demir benden’, bazıları ‘boya benden’, başkası ‘menteşe benden’ dedi ve bir şekilde birlik ve beraberlik olduk. İmece usulü olarak kapılarımızı yaptırdık. Eskisinden daha iyi oldu fakat çalınmasıydı çok daha iyi olacaktı. Kimin aklına gelir, mezarlık kapıları çalınacak? Başımıza gelmeyecek bir olay geldi, buna da şükür diyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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