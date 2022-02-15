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Eskişehir'de mide bulandıran olay! 10 öğrenciye cinsel tacizde bulunan müdür tutuklandı

15.02.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de mide bulandıran olay! 10 öğrenciye cinsel tacizde bulunan müdür tutuklandı

Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu’nda müdürlük görevini yürüten M. K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve fiziki olarak taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli M.K. dün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Beylikova Adliye'sinin arka kapısından çıkarılan M.K. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Burada koronavirüs testi yapılan. ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.K. cezaevine gönderildi.

KAYMAKAM'DAN VALİYE DİLEKÇE

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Eskişehir Valiliğine yazdığı dilekçesinde Okul Müdürü M.K.’nin tehlike arz ettiğini belirttiği öğrenildi. Kaymakam Karaalioğlu tarafından yazıldığı öğrenilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Alpu Ortaokulu olarak görev yapan M.K. hakkında Rehber Öğretmen F.G.’ye okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davaranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır.

"ÖĞRENCİLERE TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR"

Okul Müdürü olarak görevlendirilen M.K.’nin sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde uyarma cezası, hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak, aylıktan ceza kesme, kınama cezası cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahsın uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte öğrencilere tehlike arz etmektedir.” (İHA)

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