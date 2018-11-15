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Eskişehir'de pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen kuryeci ile pizza şirketi toplam 4 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de pizzaya tüküren kuryenin cezası belli oldu

Motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, geçen yıl 24 Aralık'ta sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu ile çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, önce Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' iddiasıyla, daha sonra ise Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TİCARET MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, pizza şirketinin genel merkezi ve Eskişehir'de bulunan şubesi ile pizzaya tüküren kurye Burak S.'nin toplam 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

'EMSAL BİR KARARDIR'

Hüseyin Alyüz’ün Avukatı Kemal Sayılır ise, verilen kararın hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karar olduğunu söyledi. Ancak tazminat miktarı konusunda istinafa başvuracaklarını belirten Sayılır, "Yüce Türk yargısı müvekkilimin haklılığını ortaya çıkarmış, tescil etmiştir. Burada tazminat talep miktarımızın kısmen kabul edilmiş olması kesinlikle bir kayıp değildir. Esasında verilen bu karar hazır gıda tüketen tüketicilerin sipariş özgürlüğüne ve güvenlerine saldırı neticesinde oluşan zararı gidermeye yönelik emsal bir karardır. Elbette ki bu karar istinaf mahkemesince incelenme yolu açık olan bir karardır. Ancak kararın kesinleşmesinden sonra, potansiyel gıda terörü yaşatanları caydırıcı bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda derdest ceza davalarımız da bulunmakta ve akıbetleri tarafımızca yakınen takip edilmektedir" diye konuştu. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
4 bin az
ceza çok az bu utanmaza midem bulandı görüntüden
cehaletib bedelleri
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