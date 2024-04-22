Eskişehir’de polis aracının da karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup'ta Eskişehirspor, kendi sahasında Polatlı Belediyespor'a 1-0 yenilirken, maçtan sonra Polatlı taraftarlarını taşıyan Samet Işık (28) idaresindeki minibüs, dönüş yolundaki Sivrihisar-Polatlı karayolu Bademlik mevkisinde aynı yönde giden Sakine Özpamuk’un (46) kullandığı otomobille çarpıştı.

Taraftarın bulunduğu minibüse eşlik eden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bölge Trafik ekibi, yolda güvenlik önlemi alıp hasarlı kaza için tutanak hazırladı.

Bu sırada Burcu Özdemir kullandığı başka bir otomobil, yol kenarındaki trafik ekibine, minibüse ve kaza sonrası minibüsten inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı. Zincirleme trafik kazasında Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Özpamuk, Aydın Özdemir, Mustafa Güneş ve Burcu Özdemir yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Özpamuk ve Mustafa Güneş’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan karayolunda, uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





