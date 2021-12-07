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Eskişehir'de Ramses döneminden kalma papirüs ele geçirildi

07.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de, ellerinde bulunan ve Mısır hükümdarı Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen resimli papirüsü satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de Ramses döneminden kalma papirüs ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ve N.D.’nin, ellerindeki tarihi eseri satmak istediği bilgisine ulaştı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Savcılık talimatıyla takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu aracın, Eskişehir- Bursa yolundaki akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi. Çukurhisar Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda M.T. ve N.D., yakalanarak gözaltına alındı.

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RAMSES DÖNEMİNDEN PAPİRÜS ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, Mısır hükümdarı Ramses dönemine ait olduğu değerlendirilen resimli papirüs ele geçirildi. Papirüs, incelenmesi için Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. M.T. ve N.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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