Eskişehir'de Kristal-İş üyeleri birbirine girdi!

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, beraberindeki bazı üyeler ile birlikte ‘Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı' yapmak amacıyla Hacıalibey Mahallesi Dumrul Sokak'ta bulunan sendika binasına geldi. Ancak genel merkez tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle Eskişehir Şube Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile beraberindeki üyeler, Çallı ve yanındakilerin içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı. 2 grubu, çevik kuvvet polisleri ayırdı.

KRİSTAL-İŞ GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, şube başkanın görevden el çektirildiğini belirterek, “Buradaki konunun özeti, sendikanın ana tüzüğüne aykırı bir şekilde şubenin delege seçimi kararı almasıdır. Merkez yönetimi ile mutabık kalmadan, bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Eskişehir'de, şube başkanları, yöneticileri ve temsilciler ile bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı engellendiler. Bu tabloyu yaşamak istemezdik” dedi.