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Eskişehir'de Kristal-İş üyeleri birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 14:39 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendika binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında çıkan arbedeyi, çevik kuvvet polisi ayırdı.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, beraberindeki bazı üyeler ile birlikte ‘Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı' yapmak amacıyla Hacıalibey Mahallesi Dumrul Sokak'ta bulunan sendika binasına geldi. Ancak genel merkez tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle Eskişehir Şube Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile beraberindeki üyeler, Çallı ve yanındakilerin içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı. 2 grubu, çevik kuvvet polisleri ayırdı.

KRİSTAL-İŞ GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, şube başkanın görevden el çektirildiğini belirterek, “Buradaki konunun özeti, sendikanın ana tüzüğüne aykırı bir şekilde şubenin delege seçimi kararı almasıdır. Merkez yönetimi ile mutabık kalmadan, bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Eskişehir'de, şube başkanları, yöneticileri ve temsilciler ile bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı engellendiler. Bu tabloyu yaşamak istemezdik” dedi.

TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Erdal Akyazı ise, işçiler arasındaki huzursuzluğu seçimin giderebileceğine inandıklarını ifade ederek, “Bizim genel merkezimizden tek talebimiz, yasalar doğrultusunda seçim. Başka bir talebimiz yok. İşçi arasında bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu da seçimin gidereceğine inanıyoruz. Sandıklardan kaçmıyoruz. Sandık iradesine saygı duyuyoruz. Genişletilmiş başkanlar kurulunun yapılacağı bilgisi geldi bize. Genel başkanımıza her zaman saygılıyız. Genel başkanımız bu sendikanın genel başkanı, şubesine gelebilir. Ama diğer bölgelerden insanlar geldiği zaman arkadaşlarımız tepkili. Eğer yedeklerden bir atama olacaksa Eskişehir işçisi bu erdemliliği gösterir. Onları sakin bir şekilde, gerektiği zaman koltuğa oturtur” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Eskişehir kristal-iş arbede

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