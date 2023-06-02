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Eskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı! Seçimlerde milletvekili adayı olmuştu

02.06.2023 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Ayas'ın Eskişehir'de MHP'den 3. sıra milletvekili adayı olduğu da öğrenildi.

Eskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı! Seçimlerde milletvekili adayı olmuştu

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA-20230601-31308477-31308476-ESKISEHIRDE_SILAHLI_SALDIRIYA_UGRAYAN_AKADEMISYEN_YARALANDI

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi. (AA)

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silahlı saldırı

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