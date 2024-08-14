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Eskişehir'de şüpheli ölüm: 'İntihar ihbarı' sonrası evinde ölü bulundu! Çelişkili ifade... Sevgilisi tutuklandı

14.08.2024 17:02
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Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası gözaltına alınan sevgilisi 27 yaşındaki A.Ö. tutuklandı. İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö., Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini savunurken sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Çinğiloğlu’nun kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacak.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’üncü katında oturan Sinem Çinğiloğlu'nun pazartesi günü saat 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti.

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İHBARI YAPAN SEVGİLİSİ İNTİHAR ETTİĞİNİ SAVUNDU

Eve giden ekipler, Sinem Çinğiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu. İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö., Sinem Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini savundu. Çinğiloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ÇELİŞKİLİ İFADE

Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sinem Çinğiloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. (DHA)

340483_ESKISEHIR’DE-SINEM-CINGILOGLU-(23)-EVINDBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir ihbar
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