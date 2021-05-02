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  4. Eskişehir'de tam kapanma sürecinde zincir marketlerde o ürünlerin satışı yasaklandı

Eskişehir'de tam kapanma sürecinde zincir marketlerde o ürünlerin satışı yasaklandı

02.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de market ve süpermarketlerde temizlik ve gıda dışındaki ürünlerin satışına kısıtlama getirildiği duyuruldu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlama getirilen ürünler arasında inşaat malzemesi, tekstil, çanta, ayakkabı, halı, mobilya, beyaz eşya olduğunu açıkladı.

Eskişehir'de tam kapanma sürecinde zincir marketlerde o ürünlerin satışı yasaklandı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanırken, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan market ve süpermarketlerin gıda ve temizlik ürünleri dışındaki ürün satışına kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kurul kararında, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 23 nolu kararı ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerin satış yaptığı ürünler arasında bulunan inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyeceklerin satışına izin verilmemesine, bu marketlerin müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına karar verildi” denildi.

4 İLDEN DAHA YASAK KARARI GELMİŞTİ

Kocaeli, Kütahya, Kars, Ardahan'da da zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanmıştı. Valilikten yapılan duyuruda zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı bildirilmişti. Eskişehir'den gelen kararla birlikte yasaklı listedeki illerin sayısı 5'e yükseldi.

Ardahan'da Ardahan'da "tam kapanma" sürecinde zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı

DHA

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