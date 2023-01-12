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SON DAKİKA | Eskişehir'de vahşet! 25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi

12.01.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Eskişehir'den korkunç bir haber geldi. 25 yaşındaki Tuğçe Can, apartmandan çıkmak üzereyken kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Defalara bıçaklanan Tuğçe'nin boğazı kesildi. Kanlar içinde kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika: Eskişehir'de korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Tuğçe Can, sabah saatlerinde evinden çıkmak üzereyken bir kişinin bıçaklı saldırısında uğradı. Karnından ve sırtından defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen Tuğçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı kayıplara karışırken polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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TUĞÇE APARTMANDAN ÇIKMAK ÜZEREYKEN SALDIRIYA UĞRADI

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’taki bir apartmanda ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Can, sabah 8.15 sularında çalıştığı huzurevine gitmek için evden çıktı. Apartmandan çıkmak üzereyken merdiven boşluğunda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Tuğçe, kanlar içinde yere yığıldı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinde hayatını kaybettiği tespit edilen 25 yaşındaki genç kadın, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI, BOĞAZI KESİLDİ

Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe’nin karnından ve defalarca sırtından bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği öğrenildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil zanlısı ise kayıplara karıştı. Olay yerinde can veren Tuğçe Can’ın katil zanlısının yakalanması amacıyla olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Kaynak: İHA


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