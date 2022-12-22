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Eskişehir’de vicdanları sızlatan görüntü! Hepsini çuvala koyup ağızlarını bağlamışlar

22.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de demiryolu çalışanları tarafından ağzı kapalı çuval içinde bulunan yavru köpekler görenlerin vicdanını sızlattı. Yavru köpekleri kurtaran ekipte yer alan Gökalp Tepegöz, olayı, “Vardiya değişim esnasında köpek sesi duyduk. Çuvalın içine baktığımızda 8 tane yeni doğmuş köpek yavrusu ile karşılaştık. Biz gelmeseydik açlıktan ve havasızlıktan öleceklerdi'' şeklinde konuştu.

Eskişehir’de vicdanları sızlatan görüntü! Hepsini çuvala koyup ağızlarını bağlamışlar

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki demiryolunda çalışan işçiler Eskişehir Ankara çevre yolu Beylikova sapağında yavru köpeklerin sesini duyarak kapalı çuvalı açtıklarında 8 adet yeni doğmuş yavru köpekle karşılaştı. Daha önce doğum yapan bir köpeğin yanına götürülen yavru köpekler ölümden kurtarıldı.

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''AÇLIKTAN VE HAVASIZLIKTAN ÖLECEKLERDİ''

Yavru köpekleri kurtaran ekipte yer alan Gökalp Tepegöz, olayı, “Vardiya değişim esnasında köpek sesi duyduk. Çuvalın içine baktığımızda 8 tane yeni doğmuş köpek yavrusu ile karşılaştık. Biz gelmeseydik açlıktan ve havasızlıktan öleceklerdi. Küçük köpekleri yeni doğum yapan bir anne köpeğin önüne bıraktık, o da sahiplendi. Toplam 16 yavruyu emziriyor. Biz köpeği besliyoruz, köpekte yavruları. Böylece yavru köpeklerin yaşamasını sağladık” diye anlattı.

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(İHA)

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