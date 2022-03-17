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  4. Eskişehir'de yangın paniği! Evde mahsur kalan çifti böyle kurtarmaya çalıştılar

Eskişehir'de yangın paniği! Evde mahsur kalan çifti böyle kurtarmaya çalıştılar

17.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, komşuların içeride mahsur kalan çifti kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte Eskişehir'deki yangın paniğinde yaşananlar!

Eskişehir'de yangın paniği! Evde mahsur kalan çifti böyle kurtarmaya çalıştılar

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yeni Mahalle 5. Dere Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İddiaya göre yangın ocakta yemek unutulması sebebiyle meydana geldi.

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Evden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber veren komşular, içeride mahsur kalan Münevver ve Bayram U. çiftini kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer dairelere sıçramadan yangını söndürdü.

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Evde bulunan ve yangın esnasında hafif yaralanan Münevver U. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bayram U.’nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde ise maddi hasar meydana geldi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
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