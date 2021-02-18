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  4. Eskişehir'de yürekleri yakan olay! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'de yürekleri yakan olay! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

18.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Eskişehir’de öldürülen anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Eskişehir’de iki gün önce evlerinde ölü bulunan anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal’in cenazeleri evde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmişti.

Cenazeler burada yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Ardından cenazeler Reşadiye Camii’ne getirildi.

FENALIK GEÇİRDİLER

Burada cenazeler indirildiği sırada İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal ile kız kardeşi Gülsüm Türk, feryat ederek fenalık geçirdi.

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DAKİKALARCA AYRILAMADILAR

Dakikalarca 4 yaşındaki Doruk Tokkal’ın tabutunun başında duran babaanne ve halanın feryatları yürekleri dağladı.

Eskişehir’de korkunç olay! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde ölü bulunduEskişehir’de korkunç olay! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde ölü bulundu

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Cenazelerin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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(İHA)

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