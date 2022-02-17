HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'deki iğrenç olay sonrası yeni gelişme! İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı

Eskişehir'deki iğrenç olay sonrası yeni gelişme! İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı

17.02.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ı görevden aldı.

Eskişehir'deki iğrenç olay sonrası yeni gelişme! İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt görevden alındı

Eskişehir'de ortaokul müdürü Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da görevden alındı. Cırıt yerine İstanbul'dan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman atandı. Öte yandan Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği'ne uyarı yazısı yazdığı ortaya çıktı.

İĞRENÇ OLAY SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Alpu Ortaokulu’nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün tutuklandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı görevden aldı. Cırıt’ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın atandığı belirtildi.

eskisehir-il-milli-egitim-muduru-cirit-gorevden-alindi_8586_dhaphoto2

-Tutuklanan Mustafa Kartaler-

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Valiliği’nin talebi üzerine ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in kötü siciline rağmen 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğiti Bakanlığı’nca da soruşturma başlatıldı. Okul müdürü Kartaler’in görevden uzaklaştırma ile sonrasında 2 okula birden müdür olarak atanmasıyla ilgili tüm sürecin, görevlendirilen bakanlık müfettişlerince incelemeye alındığı kaydedildi.

KAYMAKAM, MÜDÜR HAKKINDA UYARI YAZISI YAZMIŞ

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun da okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği’ne 2 Şubat'ta ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’na gönderilen yazıda okul müdürü Mustafa Kartaler’in tehlike arz ettiğini, daha önce de uyarı, kınama ve maaş kesme cezaları aldığı belirtilerek, “İlçemiz Alpu Ortaokulu olarak görev yapan Mustafa Kartaler hakkında rehber öğretmen F.G.’nin okul içerisinde yapmış olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davaranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde, soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır. Okul müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kartaler’in sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde hizmet duşunda devlet memurlarının itibar ve güven duygusunu saracak davranışlarda bulunmak suçlamasıyla uyarı, kınama ve maaş kesme cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir” denildiği öğrenildi.

'KIZ ÖĞRENCİLERİN ÖZEL BÖLGELERİNE RAHATSIZ EDİCİ ŞEKİLDE BAKTI' İDDİASI

İdari soruşturma raporunda; Mustafa Kartaler'in, kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in de aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

MUSTAFA KARTALER'İN GEÇMİŞİ KABARIK

Öte yandan cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler'in, 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıkmıştı. Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yaşındaki Sıla Şentürk'e acı veda! Bugün toprağa verilecek16 yaşındaki Sıla Şentürk'e acı veda! Bugün toprağa verilecek
Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayınÖlümcül tehlike! Sakın eve sokmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

İsyan ettiren tablo: Fiyatı 10 kat artıyor!

İsyan ettiren tablo: Fiyatı 10 kat artıyor!

Aktarlardaki mucize! Kilosu 750 lira

Aktarlardaki mucize! Kilosu 750 lira

İlginizi Çekebilir

"Umurumda değil" demişti! Derin dekoltesiyle şov yaptı

"Umurumda değil" demişti! Derin dekoltesiyle şov yaptı

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.