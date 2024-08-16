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  4. Eskişehir'den sonra Yozgat'ta da bıçaklı dehşet! 17 yaşındaki saldırgan 14 yaşındaki çocuğu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

Eskişehir'den sonra Yozgat'ta da bıçaklı dehşet! 17 yaşındaki saldırgan 14 yaşındaki çocuğu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

16.08.2024 20:55
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16.08.2024 20:55
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Eskişehir'deki bıçaklı saldırı dehşetinin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. 17 yaşındaki saldırgan, biri 14 yaşındaki iki kişiyi bıçakladı. Olayda kaçan saldırganı yakalamak isteyen 61 yaşındaki bir kişi de şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan F.Ü. (14) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki F.Ü. ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü., buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. F.Ü. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüphelinin ise alkollü olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat saldırı
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