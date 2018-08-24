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Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde örgün eğitim gören yaklaşık 70 bin ile derslere devam imkanı bulan 60 bin dolayındaki Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, toplam nüfusu 860 bin olan ilin ekonomisine önemli katkı sunuyor - EESOB Başkanı Ekrem Birsen: - "Üniversitelerimiz Eskişehir'e esnafına ve ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyor. Öğrenci, Eskişehir'in velinimeti. Tatil dönemlerinde Eskişehir sudan çıkmış balığa dönüyor"

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Üç üniversiteye ev sahipliği yapan "Türkiye'nin öğrenci şehri" diye anılan Eskişehir'de nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan örgün ve derslere devam imkanı bulan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ekonominin can damarı haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 860 bin kişinin yaşadığı kentte eğitim gören yaklaşık 130 bin öğrenci, nüfusun yüzde 15 gibi ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Ev kiralarının yanı sıra restoran ve kafelerdeki yiyecek ve içeceklerle, eğlence merkezlerindeki fiyatların öğrencilere göre arifelendirildiği kentte esnaf, yaz tatili süresince yaşadığı durgunluğu ancak okulların açılmasıyla telafi ediyor.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde bazı kurum ve kuruluşlarca öğrenciler arasında yapılan anket ve değerlendirmelerde Eskişehir'de eğitim gören gençlerin çok mutlu olduklarının belirlendiğini söyledi.

Birsen, kentte eğitim gören öğrencilere Eskişehir halkının bir anne, baba şefkatiyle yaklaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kent esnafı, Eskişehir'e üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilere sahip çıktı. Bu memnuniyette esnaf ve sanatkarımızın da payı olduğu için çok mutluyuz. Eskişehir'de Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere 3 üniversitemizin yaklaşık 70 bin öğrencisi bulunmakta. Üniversitelerimiz Eskişehir'e, esnafına ve ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyor. Öğrenci, Eskişehir'in velinimeti. Tatil dönemlerinde Eskişehir sudan çıkmış balığa dönüyor. Biz öğrencimize göre fiyat belirliyoruz, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."

- "AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı yılın onursal ahisi seçtik"

Anadolu Üniversitesinin dünyanın en büyük uzaktan eğitim veren üniversitelerinden biri olduğunu anımsatan Birsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Üniversitesinin özelikle kente kazandırmış olduğu ekonomik girdileri neticesinde biz bu yıl Ahilik Haftası kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı yılın onursal ahisi seçtik. Kendisine ödüllerini eylül ayında yapacağımız kutlamalar kapsamında takdim edeceğiz. Eskişehir'de üniversitelerin kente kazandırmış olduğu ekonomik katkılar ve değerler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Birsen, kentte örgün ve Açıköğretim Fakültesindeki derslerine devam edenler olmak üzere eğitim dönemlerinde 130 bin dolayında öğrenci bulunduğunu belirterek, "Bunun ekonomik getirisi yüksek. Tatil dönemlerinde esnafımız durgunluk yaşıyor. Hareketli olan bölgelerde öğrenci gittikten sonra hareketlilik azalıyor. Esnaf, öğrencinin yolunu gözlüyor." dedi.

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Ekrem Birsen Eskişehir üniversite öğrencileri

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