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Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden sürücülere kış lastiği uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğün tarafından, 1 Aralık’ta başlanacak ’kış lastiği’ kullanım zorunluluğu hakkında sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ’Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik’in’ 6.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğün tarafından, 1 Aralık’ta başlanacak ’kış lastiği’ kullanım zorunluluğu hakkında sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ’Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik’in’ 6. Maddesi 1. fıkrasının j bendinde; yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan ’Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu’ ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, tebliğin 5. Maddesi gereğince Eskişehir il merkezi ve ilçelerde 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili olarak düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme uyarınca, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, il merkezi ve ilçelerdeki karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi, Valiliğimiz tarafından kış lastiği uygulaması hakkında alınan 23 Mayıs 2017 tarihli karar uyarınca konunun vatandaşlarımıza yerel basın ve yayın araçları vasıtasıyla duyurulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamanın devamında, Eskişehir’deki hususi araç sürücülerine tavsiyelerde de bulunularak, "Her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak kanun gereği zorunlu değil ise de; Eskişehir ilimizin iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılması can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından tavsiye edilmektedir" denildi.

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