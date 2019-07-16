HABER

Eskişehir güvenli ellerde

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürülüğü ekiplerince, kentte Genel Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Eskişehir’i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar’a bağlayan kara yolları ile İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ve Porsuk Bulvarı’ndaki eğlence merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürülüğü ekiplerince, kentte Genel Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Eskişehir’i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar’a bağlayan kara yolları ile İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ve Porsuk Bulvarı’ndaki eğlence merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 178 iş yeri denetlendi. 6 iş yerine ilgili kanunlara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. 2 bin 743 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Hakkında arama kaydı bulunan iki şüpheli ise, yakalandı.
Ayrıca kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları da kontrol etti. Uygulamalar esnasında, Zafer Mahallesi’nde araçlarıyla kaçmaya çalışan 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, 443,82 gram sentetik uyuşturucu ile 0,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Genel Asayiş Uygulamasında polis ekipleri, denetimler yaptığı eğlence mekanlarında 2 tüfek ile 2 bıçak da buldu.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Kazada, kalp masajıyla hayata tutunan hala ve yeğeni hastanede yaşamlarını kaybettiKazada, kalp masajıyla hayata tutunan hala ve yeğeni hastanede yaşamlarını kaybetti
Tekstil mağazası alev alev yandıTekstil mağazası alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.