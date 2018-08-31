HABER

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 kapibara ile 2 mirket yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru 

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 kapibara ile 2 mirket yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Açıldığı günden bu yana, bir buçuk yılda 950 bin konuğu ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde doğan 2 kapibara, yaşam alanlarını oyun oynayarak keşfediyor. Mirketlerin yaşam alanının 2 yeni üyesi de tünellerdeki odalarda 2 hafta kaldıktan sonra, toprak üstünde babaları ve kardeşlerinin korumasında mevcut tehlikelere karşı yaşamayı öğreniyor.
Hayvanat Bahçesi yetkilileri, her yuvanın güneşin altında bile serin kalan geniş bir tünel oda sisteme sahip olduğunu ve doğan yavruların yaklaşık iki hafta sonra yavaş yavaş bu tünellerden çıktıklarını belirtti. Yetkililer, babalar ve kardeşlerin yavruları yetiştirmeye, onları mevcut tehlikelere karşı uyarmaya yardımcı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru

PARTNERDüğünde şıklık yarışı!Düğünde şıklık yarışı!
İslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldıİslahiye'den 660 sığınmacı daha ayrıldı
Denizli'deki baraj gölünde balıklar kıyıya vurduDenizli'deki baraj gölünde balıklar kıyıya vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

Çocuğa akılalmaz dayak! Fıstık çaldı diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.