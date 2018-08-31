Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 4 sevimli yavru 

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 kapibara ile 2 mirket yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Açıldığı günden bu yana, bir buçuk yılda 950 bin konuğu ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde doğan 2 kapibara, yaşam alanlarını oyun oynayarak keşfediyor. Mirketlerin yaşam alanının 2 yeni üyesi de tünellerdeki odalarda 2 hafta kaldıktan sonra, toprak üstünde babaları ve kardeşlerinin korumasında mevcut tehlikelere karşı yaşamayı öğreniyor.
Hayvanat Bahçesi yetkilileri, her yuvanın güneşin altında bile serin kalan geniş bir tünel oda sisteme sahip olduğunu ve doğan yavruların yaklaşık iki hafta sonra yavaş yavaş bu tünellerden çıktıklarını belirtti. Yetkililer, babalar ve kardeşlerin yavruları yetiştirmeye, onları mevcut tehlikelere karşı uyarmaya yardımcı olduğunu söyledi.
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