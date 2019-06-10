Eskişehir için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Eskişehir'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 21.00 ila 22.30 saatlerinde Eskişehir'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

