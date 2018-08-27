Eskişehir için sağanak uyarısı

Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir merkez ve çevre ilçelerinde akşam beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum