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Eskişehir için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

Eskişehir için sağanak uyarısı

Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir merkez ve çevre ilçelerinde akşam beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak

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