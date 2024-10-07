Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'in meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Parkları, antik alanları, tarihi yerleri ve müzeleriyle bir turizm merkezine dönüşen Eskişehir’den yöresel seyahat hatıraları alınabilir. Bunlar arasında Sorkun çömleği ve cam ürünler oldukça popülerdir. Şehrin ön plana çıkan tarifleri ise haşhaşlı bükme ve çibörek olarak örneklendirilmelidir. Köklü geçmişiyle tarih kokan şehirde mutlaka görülmesi tavsiye edilen yerler de Kent Park, Odunpazarı Evleri ve Üryan Baba Türbesi olarak çeşitlendirilebilir.

Eskişehir’den satın alınabilen yöresel ürünler

Eskişehir’in 5000 yıllık geçmişi bulunan lüle taşı, şehirden satın alınması önerilen hediyeliklerin yapımında kullanılır. Bu taştan yapılan pipo, kül tablası, kolye ve biblo gibi ürünlerin seyahat hatıra olarak tercih edilmesi mümkündür. Ayrıca şehirde çömlekçilik zanaatına da önem verildiği bilinir. Sorkun çömleği, bu ilde yüzyıllardır yapılan el emeği parçalar arasındadır. Ayrıca toprak sini, güveç, kahve fincanı ve tepsiler; Eskişehir’e giden turistler tarafından rağbet gören değerli eşyalardandır.

Cam işlemeciliğinin meşhur olduğu Eskişehir’de özel atölyelerde çeşitli objeler üretilir. Bu kapsamda şehirden yerel tekniklerle üretilen cam bardak, tabak, ayna, dekoratif obje gibi pek çok değerli hatıra eşyasının satın alınması söz konusudur.

Bölgeye gidildiğinde keşfedilebilen diğer hediyelik seçenekleri arasında ise tezhip sanatıyla süslenen ürünler yer alır. Buna ek olarak Eskişehir gezilerinde yerel pazarlara gidildiğinde seramik eşyalar ve dokuma kilimler de incelenebilir. Şehirden sıklıkla satın alınan gıdalar da met ve nuga helvası ile leblebi unu kurabiyesidir.

Eskişehir mutfağının popüler yemekleri nelerdir?

Eskişehir mutfağının hamur işi tarifleri ve haşhaşlı lezzetleriyle meşhur olduğu görülür. Şehirde tadına bakılması önerilen yemeklerin başındaysa çi börek (çiğ börek) gelir. Kıymalı bir iç harçla hazırlanan bu hamur işi tarifinin, yerel mutfağı başarılı bir şekilde temsil ettiği söylenmelidir. Ayrıca Eskişehir’de yer alan çeşitli restoranlarla yerel lokantalarda düğün pilavı ve miyane çorbası gibi şehre özgü tariflerin tadına bakılması mümkündür.

Bu ili ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, pasa adı verilen yumurtalı pancar yaprağı yemeğini de denemeleri önerilir. Ayrıca kakaolu ve vanilyalı çeşitleri bulunan met helvası da bölgede yaygın olarak tüketilen tatlı tariflerindendir. Şehrin diğer meşhur tatlılarıysa çekme, tahin ve cevizli yaz helvası olarak sıralanmalıdır. Buna ek olarak haşhaşlı çörek (bükme) ve cevizli ekmek de ildeki birçok pastaneden satın alınabilen yerel hamur işi tariflerindendir.

Eskişehir’de mutlaka görülmesi önerilen turistik rotalar

Parkları, eğlence mekanları ve tarihi yerleri ile turistlerin ilk tercihlerinden olan Eskişehir; MÖ 1200’lü yıllara uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. İlin ön plana çıkan turistik rotaları; Şehr-i Aşk Adası, TCDD Eskişehir Müzesi ve Odunpazarı Evleri’dir. Ayrıca Sazova Bilim ve Kültür Parkı da şehirde mutlaka uğranması önerilen rotalar arasındadır. Eskişehir gibi turistik destinasyonlar bakımından zengin olan bir şehirde keşfedilebilen diğer yerler aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir: