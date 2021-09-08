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Eskişehir'in 'Recep Dayı'sı son yolculuğuna uğurlandı

08.09.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde Porsuk Çayı’nın üzerinden geçen bir köprünün altında cesedi bulunan ’Recep Dayı’ olarak tanınan Recep Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in 'Recep Dayı'sı son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde yapılan çalışmalar sonucu Porsuk Çayı üzerinden geçen bir köprünün altında Recep Yıldız’ın cansız bedeni bulunmuştu.

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'RECEP DAYI' OLARAK ANILIYORDU

Eskişehirliler tarafından ’Seviyorum’ kelimesiyle tanınan ve yıllarca ’Recep Dayı’ olarak anılan Yıldız’ın cansız bedeni arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Recep Dayı’nın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeyi alan aile Güllük mahallesindeki Çolak Sadık Camii’ne getirdi. Recep Yıldız, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, aile ve yakınlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.

Eskişehirliler ise sosyal medya üzerinden Recep Yıldız ile çektikleri fotoğrafları paylaşıp yüzlerce başsağlığı mesajı attı. (İHA/DHA)

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