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  4. Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman? Kütahya, Isparta ve Eskişehir sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman? Kütahya, Isparta ve Eskişehir sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

31.03.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Eskişehir, Kütahya, Isparta'nın iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman? Eskişehir, Kütahya, Isparta sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri...

Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman? Kütahya, Isparta ve Eskişehir sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Eskişehir, Kütahya, Isparta'daikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman?

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE ISPARTA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Eskişehir, Kütahya, Isparta'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

ESKİŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KÜTAHYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


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