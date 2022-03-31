Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman? Kütahya, Isparta ve Eskişehir sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Eskişehir, Kütahya, Isparta'daikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Eskişehir, Kütahya, Isparta iftar vakti ne zaman?

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE ISPARTA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Eskişehir, Kütahya, Isparta'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

ESKİŞEHİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KÜTAHYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







