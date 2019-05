Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan KILIÇ- Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, BİLECİK, (DHA)- ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100’ncü yılında düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Eskişehir’de valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, milli mücadelenin 100’üncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Bugün, Büyük Önder Atatürk’ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100'üncü yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Ulu Önder Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının, Ulusal egemenliğin başlangıcıdır 19 Mayıs. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin dünya üzerindeki varlığını ve özgürlüğünü sürdürmesi için buna inanan ve 'Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır' diyen Ulu Önder, yediden yetmişe, bu amaca inanan her insanımızı arkasına alarak Milli Mücadele'yi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Milli Mücadele'deki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır" dedi.

ÖĞRENCİLER DEV BAYRAK AÇTI

Konuşmanın ardından Vali Özdemir Çakacak tarafından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Öğrencilerin spor ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, kutlamaların sonunda Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ adlı şiiri eşliğinde ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrencilerin sırtında taşıdığı dev Türk bayrağı açıldı. Programı izleyenler dev Türk bayrağı önünde selfie çekmek için birbirleriyle yarıştı.

BİLECİK’TEKİ KUTLAMALAR

Bilecik’teki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlamalarda Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Murat Bulut, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan spor gösterilerini ilgiyle izlendi.

KÜTAHYA’DA DA COSKUYLA KUTLANDI

Kütahya’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, salondakilerin bayramını kutladı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, "Bu mücadeleyi Zaferle sonuçlandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş, kurduğu bu devlet her gün gelişerek ve güçlenerek günümüze gelmiştir. Bugün güzel memleketimiz her anlamda güçle ve her alanda gelişmeye devam etmektedir. İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak kıyamete kadar da var olacaktır" dedi.

Programda çeşitli spor dallarında dereye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından, halk oyunları ve spor gruplarının gösterileriyle son buldu.