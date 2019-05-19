HABER

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100’ncü yılında düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN- Oğuzhan KILIÇ- Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, BİLECİK, (DHA)- ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100’ncü yılında düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Eskişehir’de valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, milli mücadelenin 100’üncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Bugün, Büyük Önder Atatürk’ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100'üncü yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, Türk tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Ulu Önder Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının, Ulusal egemenliğin başlangıcıdır 19 Mayıs. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin dünya üzerindeki varlığını ve özgürlüğünü sürdürmesi için buna inanan ve 'Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır' diyen Ulu Önder, yediden yetmişe, bu amaca inanan her insanımızı arkasına alarak Milli Mücadele'yi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Milli Mücadele'deki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır" dedi.
ÖĞRENCİLER DEV BAYRAK AÇTI
Konuşmanın ardından Vali Özdemir Çakacak tarafından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Öğrencilerin spor ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, kutlamaların sonunda Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ adlı şiiri eşliğinde ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrencilerin sırtında taşıdığı dev Türk bayrağı açıldı. Programı izleyenler dev Türk bayrağı önünde selfie çekmek için birbirleriyle yarıştı.
BİLECİK’TEKİ KUTLAMALAR
Bilecik’teki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlamalarda Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Murat Bulut, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız’ın açılış konuşmasının ardından sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan spor gösterilerini ilgiyle izlendi.
KÜTAHYA’DA DA COSKUYLA KUTLANDI
Kütahya’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, salondakilerin bayramını kutladı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, "Bu mücadeleyi Zaferle sonuçlandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş, kurduğu bu devlet her gün gelişerek ve güçlenerek günümüze gelmiştir. Bugün güzel memleketimiz her anlamda güçle ve her alanda gelişmeye devam etmektedir. İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak kıyamete kadar da var olacaktır" dedi.
Programda çeşitli spor dallarında dereye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından, halk oyunları ve spor gruplarının gösterileriyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandıEskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandıEskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandıEskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 100'üncü yılında 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Çankırı’da 19 Mayıs coşkusuÇankırı’da 19 Mayıs coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.