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Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Eskişehir, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 44 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Eskişehir, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 185 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, 3,5 gram esrar, 1,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 17 sentetik hap, bir av tüfeği ve 7 kartuş, 4 tabanca ile 138 fişek ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen 23 şüpheli ile bu zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 21 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 33'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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Eskişehir uyuşturucu

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