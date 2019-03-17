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Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik, kent merkezi, İstanbul, Bursa ve Aksaray’da yapılan operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik, kent merkezi, İstanbul, Bursa ve Aksaray’da yapılan operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra av tüfeği, 4 tabanca ile bunlara ait mermi ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa ve Aksaray’da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen 23 şüpheli ile 21 uyuşturucu kullanıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin eve araçlarında yapılan aramalarda 184,54 gram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin, 71 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

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