Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında dün Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Y. tutuklandı, M.Y. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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