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Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri görevden uzaklaştırılan 7 asker adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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