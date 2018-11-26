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Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf 6 asker yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C, R.Y, C.H, H.E. ve Ş.G. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ operasyon

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