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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Sivas'ta "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçunu işledikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, 9'u emniyette haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

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Eskişehir fuhuş operasyon

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