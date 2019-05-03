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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen internet sitesi yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 11 zanlı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir ve Muğla'da, fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilere ait banka kartları, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen zanlılardan 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüpheli ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Eskişehir fuhuş fuhuş operasyonu polis

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