Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobilin çalınması olayına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketine ait aracın kimliği belirsiz kişilerce çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı geniş çaplı araştırma ve güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen şüpheliler İ.Ö. (30), U.K. (46) ve M.A'nın (42) çalıntı araçla kent dışına çıktıklarını belirledi.

Polis, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda hırsızlık olayının zanlılarından İ.Ö'yü Bozüyük'te, U.K'yı ise İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

