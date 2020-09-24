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Eskişehir Narkotim uyuşturucu satıcılarının ensesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Narkotim uyuşturucu satıcılarının ensesinde

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak ekipler, gerçekleşen operasyonda 6 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda, 5,49 gram bonzai, 0,70 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Ayrıca yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 2 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan S.D. ve S.D. emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Narkotim uyuşturucu satıcılarının ensesinde

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