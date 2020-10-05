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Eskişehir polisi kılık değiştirerek başkasının yerine sınava giren ’Jokerleri’ yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, yurtdışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan kişilerin diplomalarının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi için yüksek meblağda para alarak başkasının yerine Denklik Sınavına giren şüpheli 8 ’Joker’ düzenlenen operasyonla yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sürdürülen organize suçlarla mücadele devam ediyor.

Eskişehir polisi kılık değiştirerek başkasının yerine sınava giren ’Jokerleri’ yakaladı

Eskişehir’de, yurtdışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan kişilerin diplomalarının Türkiye’de geçerli sayılabilmesi için yüksek meblağda para alarak başkasının yerine Denklik Sınavına giren şüpheli 8 ’Joker’ düzenlenen operasyonla yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) sürdürülen organize suçlarla mücadele devam ediyor. Son olarak edinilen bilgiye göre; yurtdışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olarak, diplomalarının geçerli sayılabilmesi için 3 Ekim günü Türkiye geneli adayların katılımıyla yapılan Denklik Sınavına giren adaylardan bazılarının yerine binlerce lira karşılığında ’Joker’ (Para karşılığında başkasının yerine sınava giren şahıs) tabir edilen farklı şahısların gireceği yönünde bilgiler edinilmesi üzerine operasyon başlatıldı. KOM ekiplerinin dikkatli takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda şüpheli 8 şahıs yakalandı.
Ayrıca şüpheli şahıslar ve araçlarında yapılan aramalarda ise, şüphelilere ait cep telefonları, joker şahısların kimlik bilgilerinin bulunduğu nüfus cüzdanı ve ehliyetler, joker şahısların üzerinde gerçek şahıslara ait sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanları ele geçirildi.
KOM, yapılan çalışmalar kapsamında joker şahısların gerçek adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal ve benzeri aksesuarlar kullandıklarını, yüzlerini pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak kamufle ettikleri de tespit etti.
Öte yandan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

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