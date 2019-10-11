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Eskişehir polisi sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişiyi gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili ilgili yaptıkları paylaşımlar sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzeyi, Fırat’ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla 09 Ekim 2019 günü ‘Barış Pınarı Harekâtı’ başlatılmıştır.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili ilgili yaptıkları paylaşımlar sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzeyi, Fırat’ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla 09 Ekim 2019 günü ‘Barış Pınarı Harekâtı’ başlatılmıştır. Bu bağlamda Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda sosyal medya hesapları üzerinden yapılan araştırmalarda, Barış Pınarı Harekatını ve güvenlik güçlerimizin operasyonlarını asılsız ve kaynağı belirsiz haberlerle itham ederek itibarsızlaştırmaya çalıştıkları, terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyonu sekteye uğratmaya çalıştıkları Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve güvenlik güçlerimize hakaret ettikleri, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen, G.Ç., A.G. ve H.S.K. isimli üç şüpheli 11 Ekim 2019 günü yapılan operasyonel çalışmada yakalanarak gözaltına alınmışlar, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada dijital ve iletişim malzemeleri ile birlikte, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet 9 milimetre dolu fişeğe el konulmuştur. Aynı gün hazır edildikleri Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınması sonrasında 1 şüpheli savcılıktan, 2 şüpheli 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

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