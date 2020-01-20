Eskişehir Şehir Hastanesinde Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde oluşturulan Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Yürüme, oturduktan sonra ayağı kalkma, merdiven çıkma güçlükleri gibi sorunlara neden olan Nöromusküler hastalıklar günlük hayatı kısıtlayan rahatsızlıkların başında geliyor. Her yaştan insanı etkileyebilen bu hastalık grubu ile mücadele, doğru teşhis yapılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda büyük önem taşıyor.

Aktif çalışmalarını sürdüren Antalya ve İzmir’deki merkezlerin ülke genelinde yetersiz kalması sonra yapılan girişimler sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından 13 ilde daha merkez açılmasına karar verilmesi üzerine, bu merkezlerden 5’incisinin Eskişehir Şehir Hastanesinde düzenlenen törenle açıldı.

Şehir Hastanesi D Blok’ta gerçekleşen törenle açılan Nöromusküler Hastalıklar Merkezi, çevre illerden hasta kabul eden, haftanın belirli günleri poliklinik hizmeti veren bir merkez olarak çalışacak. Öte yandan hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, günlük ortalama 400 hastaya fizyoterapi hizmeti de veren tam teşekküllü fizik tedavi ünitesi ile senkron çalışacağı bildirildi.

