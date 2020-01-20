HABER
  4. Eskişehir Şehir Hastanesinde Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açıldı

Eskişehir Şehir Hastanesinde Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde oluşturulan Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açılışı gerçekleştirildi.Yürüme, oturduktan sonra ayağı kalkma, merdiven çıkma güçlükleri gibi sorunlara neden olan Nöromusküler hastalıklar günlük hayatı kısıtlayan rahatsızlıkların başında geliyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde oluşturulan Nöromusküler Hastalıkları Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
Yürüme, oturduktan sonra ayağı kalkma, merdiven çıkma güçlükleri gibi sorunlara neden olan Nöromusküler hastalıklar günlük hayatı kısıtlayan rahatsızlıkların başında geliyor. Her yaştan insanı etkileyebilen bu hastalık grubu ile mücadele, doğru teşhis yapılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda büyük önem taşıyor.
Aktif çalışmalarını sürdüren Antalya ve İzmir’deki merkezlerin ülke genelinde yetersiz kalması sonra yapılan girişimler sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından 13 ilde daha merkez açılmasına karar verilmesi üzerine, bu merkezlerden 5’incisinin Eskişehir Şehir Hastanesinde düzenlenen törenle açıldı.
Şehir Hastanesi D Blok’ta gerçekleşen törenle açılan Nöromusküler Hastalıklar Merkezi, çevre illerden hasta kabul eden, haftanın belirli günleri poliklinik hizmeti veren bir merkez olarak çalışacak. Öte yandan hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, günlük ortalama 400 hastaya fizyoterapi hizmeti de veren tam teşekküllü fizik tedavi ünitesi ile senkron çalışacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Kansere yenik düşmedi, iyileşip anne olduKansere yenik düşmedi, iyileşip anne oldu
Limondan 5 kat daha etkili!Limondan 5 kat daha etkili!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

Suçlu olmadığınız halde özür dileyen kişi siz oluyorsanız...

Panik atak tedavisi mümkün mü? Panik bozukluk nasıl yenilir?

Yenmek mümkün mü? Bir anda kalp atışlarınız hızlanıyorsa...

Tatlı krizi nedenleri neler? Tatlı krizini önlemek için ne yapmalı?

Kendinize engel olamıyorsanız bir de bunu deneyin

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle gripten korunun!

Limondan 5 kat daha etkili!

Tırnak mantarı neden olur? Tırnak mantarı tedavisi nasıl olur?

Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...

Cilt bakımı kış aylarında daha da önem kazanıyor!

Marifet yağdaymış! Kışın cildinizi korumak istiyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.