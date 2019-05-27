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Eskişehir Şehir Hastanesine "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Sağlık turizmi konusunda gerekli şartları sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesine, "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi - İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge: - "Eskişehir'i sağlık hizmeti alanında uluslararası platformda önemli bir konuma getirip, ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık turizmi konusunda gerekli altyapıyı tamamlayan Eskişehir Şehir Hastanesine, Sağlık Bakanlığınca "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği doğrultusunda Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından gerekli altyapı oluşturularak Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve teftişler sonucu başvurusu kabul edilen Eskişehir Şehir Hastanesi, "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinin yurt dışından ve diğer illerden gelen hastaları kabul etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Hastanede sunulan kaliteli hizmetlerle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerimiz, son teknolojik imkanlar ile donatılmış bin 85 yatak kapasiteli hastanemizde üstün hizmet kalite politikamızla uluslararası hastalarımızı kabul etmeye hazırız. Turizm yönünden önemli bir lokasyona sahip Eskişehir'i tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirip, ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Sağlık turizmiyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

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