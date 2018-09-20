Eskişehir Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni üç oyunuyla 3 Ekim'de perdelerini açacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001 yılında perdelerini açan ve başta Eskişehir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında sahnelediği oyunlarla adından söz ettiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni oyunları ve birbirinden başarılı sanatçılarıyla perdelerini açıyor.

Eskişehir Şehir Tiyatroları, 2018-2019 sezonuna da yeni oyunlar ile başlıyor. 3 Ekim'de Eskişehirliler ile buluşacak Şehir Tiyatroları, Ilan Hatsor'un "Maskeliler", Garcia Lorca'nın "Bernarda Alba'nın Evi" ve Moliere'in "Scapin'in Dolapları" adlı oyunlarıyla sahne alacak.

Yeni eserlerin yanı sıra geçen sezon sahnelenen "Sınır", "Dost", "Oyunun Oyunu" ve "Mevsimler" adlı oyunların da yer alacağı yeni dönemde provalar devam ediyor.

Tiyatroseverler, biletleri gişelerden veya internetten temin edebilir.

