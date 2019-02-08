Eskişehir UMKE ekibi işitme engelli miniklerle buluştu

Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) işitme engelli miniklerle bir araya gelerek Türkiye’de görülen doğal afetleri ve ‘Sahra’ çadırının kullanımını anlattı. Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulunda düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu Müdiresi Nilgün Uçkun, UMKE ekibi ve işitme engelli öğrenciler katıldı. Etkinlik programında önce, okulun seminer salonunda işitme engelli miniklere doğal afetler ve bu afetlerden korunma yolları anlatıldı. Ayrıca öğrencilere deprem gibi büyük yıkım oluşturan afetlerde kurulan ‘Sahra’ çadırı hakkında bilgi verildi ve olası felakette bu çadırların nasıl kullanıldığı hem sözlü hem de işaret diliyle belirtildi. Daha sonra UMKE ekibinin kurduğu sahra çadırına geçen minikler, burada çadırı gezdikten sonra UMKE’de görevli ağabey ve ablalarıyla çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi. Mutlulukları adeta yüzlerinden okunan işitme engelli minikler uzun süre UMKE ekiplerinden ayrılamadı.

“Çocuklara bir deprem anında kendilerini nasıl korumaları gerektiği anlatıldı”

Etkinlik hakkında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Türkiye’nin afet risklerinin olduğu bir konumda olduğunu hatırlatarak, “Bu etkinlik çerçevesinde, biliyorsunuz Türkiye afet risklerinin olduğu bir konumda. Bu bağlamda, dezavantajlı grup dediğimiz, özel ilgi gösterilmesi gereken gruplara yönelik bir eğitim planladık ilgili okulumuzla birlikte. Onlara, burada hem afet çadırı nasıldır onları göstermeye çalışıyoruz hem de farklı bir eğitim verdik. Mesela bir deprem anında ne yapmaları gerektiği, kendilerini nasıl korumaları gerektiği, anne babalarına doğalgazı elektriği kapatmalarını hatırlatması gerektiği, hatta bir deprem çantası edinilmesi konusunda bilgilendirmeler verdik. Bu eğitimin dezavantajlı gruplar açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada eğittiğimiz bireyler ailelerine de faydalı olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Özel gereksinimli bireylerin bir afet durumunda Sahra Hastanelerini tanımasını sağladık”

Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, “Bugün sağlık müdürlüğümüz, UMKE ekipleri, il milli eğitim müdürlüğümüzün Ahmet Yesevi özel gereksinimli bireylerin okullarında, öğrencilerimize afet durumunda neler yapılması gerektiği konusunda ufak bir sunum yaptık. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin bir afet durumunda, Sahra Hastanelerini tanıması, müdahale imkanlarının neler olduğunu, bu gibi durumlar yaşandığında yabancılık çekilmemesi adına bu tür bireylerle tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledik” dedi.

Öte yandan etkinlik çekilen hatıra fotoğraflı ile sona erdi.