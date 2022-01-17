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  4. Eskişehir vaka sayısında zirvelerde! Yılbaşının faturası ağır oldu

Eskişehir vaka sayısında zirvelerde! Yılbaşının faturası ağır oldu

17.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yılın ilk haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, 100 bin kişide 533,62 artış göstererek 1359,54 vaka sayısına yükseldi. En az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85,6 olan Eskişehir, Türkiye'de en çok vaka oranı artan 3'üncü il oldu. Kentte vaka artışlarının özellikle yılbaşı kutlamaları sırasında kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından kaynaklandığı da belirlendi.

Eskişehir vaka sayısında zirvelerde! Yılbaşının faturası ağır oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide geçen haftaya göre 825,92'den 533,62 oranında artışla 1359,54 seviyesine yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 167,51'den 58,61 artışla 226,12’ye çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 356,17’den 195,23 artarak 551,40’a yükseldi.

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ARTIŞTA ÜÇÜNCÜ, EN YÜKSEK VAKADA BİRİNCİ

Eskişehir, güncellenen verilere göre Bingöl ve İstanbul'un ardından en çok vaka oranı artan kentlerde 3'üncü sırada yer alırken, 1359,54 vaka sayısıyla da Türkiye'nin en yüksek koronavirüs oranına sahip şehir oldu. İstanbul ise 1222,37 ile ikinci sırada yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,6 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,6, Kütahya'da ise yüzde 79,4 oldu.

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ESKİŞEHİR'İN RİSK HARİTASI 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kütahya ve Bilecik'te artan vakalar nedeniyle yeşil alanların azaldığı görüldü. En yüksek vaka oranıyla Türkiye'de birinci sırada olan Eskişehir'de ise haritanın tamamı 'çok yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkle kaplandı. Yapılan incelemede, 3 üniversitesiyle öğrenci kenti olan şehirde vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra özellikle yılbaşı kutlamaları sırasında kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı belirlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eskişehir
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