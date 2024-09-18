Eskişehir Valiliği harekete geçti sokaklarda dilenci kalmadı!

Sokaklarda ne dilenci ne de dilendirilen çocuk kaldı. Eskişehir Valiliği çocuklar ve engelli bireylerden kağıt mendil yara bandı ve benzeri ürünlerin satın alınmasını ve para verilmesini aynı zamanda dilenmeyi yasaklamıştı. O yasak meyvelerini verdi.

"174 ÇOCUĞUMUZU SOKAKTAN KURTARDIK"

Eskişehir Valisi Aksoy, "Şu ana kadar 174 çocuğumuzu sokaktan kurtardık ve onların okula kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Sokakta çalışan ve dilenen çocukların ailelerine tebligatta bulunuluyor. Bir kez daha sokakta görülürse bu kez de savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Sokakta tespit edilen çocuklar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Gençlik merkezleri veya spor kulüplerine katılması sağlanıyor.

Eskişehir Valisi Aksoy, "Biz Eskişehir'de ilgili birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Dilenen dilencileri önce sözlü uyarılıyor. Uymayanlara yaptırım uygulanıyor. İdari para cezası uyguluyoruz ve üzerlerinde dilendikleri paralar varsa onları hazineye aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.