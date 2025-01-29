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  4. Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

29.01.2025 19:53
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Eskişehir Valiliği, eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasakladı. Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

Biber gazı ile ilgili karar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

"TAŞIMASI VE KULLANILMASI YASAKLANMIŞTIR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir biber gazı
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