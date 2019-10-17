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Eskişehir Valiliğinden gösteri yasağı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliği, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla düzenlenebilecek eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.Eskişehir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada; “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ülkesinde PKK/KCK, PYD/YPG unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla Fırat’ın doğusu olarak tabir edilen bölgede başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı olarak adlandırılan askeri operasyonları protesto etmek amacıyla, ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, konser, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, bildiri dağıtma, sticker yapıştırma, balon uçurma, protesto ve benzeri eylem ve etkinlikler Eskişehir il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 10 Ekim 2019 tarihi itibari ile on beş (15) gün süreyle Valilik makamının 10 Ekim 2019 tarihli ve 1759 sayılı Olur’u ile yasaklanmıştır” diye bildirildi.

Eskişehir Valiliği, Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla düzenlenebilecek eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.
Eskişehir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada; “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ülkesinde PKK/KCK, PYD/YPG unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla Fırat’ın doğusu olarak tabir edilen bölgede başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı olarak adlandırılan askeri operasyonları protesto etmek amacıyla, ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, konser, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, bildiri dağıtma, sticker yapıştırma, balon uçurma, protesto ve benzeri eylem ve etkinlikler Eskişehir il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 10 Ekim 2019 tarihi itibari ile on beş (15) gün süreyle Valilik makamının 10 Ekim 2019 tarihli ve 1759 sayılı Olur’u ile yasaklanmıştır” diye bildirildi.

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