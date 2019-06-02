Eskişehir Valisi Çakacak, çocuklara sürücü karnesi dağıttı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, Ankara karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında denetimlere katıldı. Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile birlikte deneyimlere katılan Vali Çakacak, sürücülere uyarılarda bulunurken, araçlardaki çocuklara da ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ dağıttı.

Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerinin bayramlarını da kutlayan Vali Çakacak, araçlarda bulunan çocuklara İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' uygulamasını anlatıp, sürücüleri uyarmaları için düdük ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Çakacak, bayram tatili süresi boyunca tüm trafik tedbirlerinin alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bayram tatilimiz başladı, uzun bir tatil. Dolayısıyla insanlar tatilde sevdiklerine, yakınlarına ulaşmak amacıyla yollara dökülmüş durumdalar. Gördüğünüz gibi trafik bir hayli yoğun. Yoğun olan trafiğin düzenli bir şekilde, güven içerisinde akabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız bütün trafik tedbirlerini aldılar. Bütün yollarda şu anda, 10 kilometrede bir denetim olmak üzere bütün trafik ekiplerimiz karayolları üzerinde. Amacımız insanlarımızın bayramda ulaşmak istedikleri yerlere güven içerisinde kazasız belasız ulaşmalarını sağlamak. Bakanlığımız bu yıl içinde, özellikle karayolu trafik güvenliğimizle ilgili olarak çeşitli kampanyalar başlattı. Bu bayramda da gördüğünüz gibi not vermek için yolcularımıza karne dağıttık. Amacımız sürücülerimizin trafik kurallarına ne kadar uyduğunu göstermek. Aynı şekilde yine çocuklarımıza birer kırmızı düdük veriyoruz ve sürücülerimiz trafik kurallarına uygun hareket etmez ise ‘kırmızı düdük’ çalıyorlar."

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