ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında yapılan uygulamada, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı.
Vali Çakacak, trafik polisleri ve jandarma ekipleri tarafından Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde kurulan uygulama noktalarını ziyaret etti.
Ekipler tarafından durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Çakacak, araç içindeki çocuklara da "kırmızı düdük" hediye etti.
- "Vatandaşların da desteği çok önemli"
Vali Çakacak, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "kırmızı düdük" kampanyası başlatıldığını anımsattı.
Bayram tatili nedeniyle trafikte oluşan yoğunlukta, kazaları en aza indirmek amacıyla güvenlik ve trafik tedbirlerini arttırdıklarını ifade eden Çakacak, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz il mülki hudutları içinde tüm güzergahlarda 602 ekip, bin 292 personeli görevlendirerek trafik tedbirlerini uyguluyor. Güzergahımızda yoğun bir trafik akışı var. Trafik kazalarının olmaması tek temennimiz, ancak bu kazaları en az düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Polis ve jandarma ekiplerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın desteği de çok önemli." diye konuştu.
- "Çocuklarımız kural ihlaline izin vermeyecek"
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bu bayramda trafik güvenliği tedbirlerine ilave olarak başlattığı kampanyaya da değinen Çakacak, trafik kurallarına uymayan sürücülerin, çocuklar tarafından kırmızı düdük çalınarak uyarılacağını aktardı.
Vali Çakacak, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklarımız araçların içerisinde kural ihlaline izin vermeyecek. Bu son derece önemli. Bu bir farkındalık oluşturmaktır. Trafik kazalarında her yıl binlerce can kaybediyoruz, binlerce yaralı veriyoruz. Hasarlar oluşuyor. Trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıpları, aslında bir trafik terörüdür. Bu sadece polisiye tedbirlerle önlenmez. Sürücü koltuğuna oturduğumuz zaman trafik kurallarına harfiyen riayet edersek, trafik kazaları yok denecek kadar azaltılabilir."
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