- "Çocuklarımız kural ihlaline izin vermeyecek"

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bu bayramda trafik güvenliği tedbirlerine ilave olarak başlattığı kampanyaya da değinen Çakacak, trafik kurallarına uymayan sürücülerin, çocuklar tarafından kırmızı düdük çalınarak uyarılacağını aktardı.

Vali Çakacak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımız araçların içerisinde kural ihlaline izin vermeyecek. Bu son derece önemli. Bu bir farkındalık oluşturmaktır. Trafik kazalarında her yıl binlerce can kaybediyoruz, binlerce yaralı veriyoruz. Hasarlar oluşuyor. Trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıpları, aslında bir trafik terörüdür. Bu sadece polisiye tedbirlerle önlenmez. Sürücü koltuğuna oturduğumuz zaman trafik kurallarına harfiyen riayet edersek, trafik kazaları yok denecek kadar azaltılabilir."