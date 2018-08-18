ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında yapılan uygulamada, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı.

Vali Çakacak, trafik polisleri ve jandarma ekipleri tarafından Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde kurulan uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ekipler tarafından durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Çakacak, araç içindeki çocuklara da "kırmızı düdük" hediye etti.

- "Vatandaşların da desteği çok önemli"

Vali Çakacak, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "kırmızı düdük" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Bayram tatili nedeniyle trafikte oluşan yoğunlukta, kazaları en aza indirmek amacıyla güvenlik ve trafik tedbirlerini arttırdıklarını ifade eden Çakacak, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz il mülki hudutları içinde tüm güzergahlarda 602 ekip, bin 292 personeli görevlendirerek trafik tedbirlerini uyguluyor. Güzergahımızda yoğun bir trafik akışı var. Trafik kazalarının olmaması tek temennimiz, ancak bu kazaları en az düzeye indirmeyi hedefliyoruz. Polis ve jandarma ekiplerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın desteği de çok önemli." diye konuştu.